Lazio, i tifosi chiamano Emerson Palmieri: “Ti aspettiamo”

ROMA - Un post di auguri del profilo Instagram della Nazionale per Emerson Palmieri ha scatenato i tifosi della Lazio. Il terzino sinistro compie 28 anni, tra la marea di commenti per il compleanno ce ne sono tantissimi dei laziali che gli chiedono a gran voce di sbarcare a Formello. “Vieni da noi, ti aspettiamo a braccia aperte”, si legge sotto il post. Il giocatore è di proprietà del Chelsea, sta facendo tutta la fase di preparazione in attesa di conoscere il proprio futuro. La Lazio spera di piazzare Hysaj e di intavolare la trattativa con i blues per un prestito con diritto di riscatto. I tifosi biancocelesti per ora sognano il grande colpo, fanno sentire il loro affetto sui social in attesa di novità importanti dal mercato. Emerson Palmieri piace a Sarri, alla dirigenza e anche ai laziali pronti ad accoglierlo.