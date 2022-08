Provedel alla Lazio, ci siamo: cosa manca per l’accordo

ROMA – È fatta o quasi. Telenovela in chiusura. Ivan Provedel, 28 anni, domani sera dovrebbe raggiungere Roma per sottoporsi lunedì mattina alle visite mediche. Mancano lo scambio dei documenti e le firme sui contratti. Decisiva la riapertura dei contatti con la Lazio. Corradino, vicepresidente dello Spezia, ha alzato il telefono ed è arrivato il segnale atteso da Lotito. Il tira e molla dovrebbe essere chiuso sulla base dell’accordo verbale raggiunto la scorsa settimana e su cui era calato il silenzio: 2,5 milioni di euro per il cartellino del portiere friulano, in scadenza 2023. Il 50% del ricavato verrà girato all’Empoli, da cui il club ligure lo aveva acquistato nel 2020. Corradino e Lotito dovrebbero aver definito anche le modalità di pagamento.

Provedel, virata Lazio Lo Spezia si è garantito il sostituto, tornando di prepotenza su Dragowski, il polacco in uscita dalla Fiorentina. Pradè era partito da una richiesta di 4 milioni. Ha chiuso a 2,5 (la stessa cifra garantita dalla Lazio per Provedel) conservando il 50% sui diritti della futura rivendita. L’escamotage consentirà in futuro alla Viola di recuperare e allo Spezia, con l’acquisto a titolo definitivo, la possibilità di realizzare un’ottima plusvalenza. Lotito ha fatto il suo gioco per Provedel. Pecini, direttore generale dell’area tecnica dello Spezia, si è rivelato un osso altrettanto duro e grazie al lavoro di squadra con il diesse Melissano ha raggiunto l’obiettivo. Ci sono anche le svolte e gli incroci del mercato. Il diversivo Meret può aver provocato l’accelerazione finale da una parte e dall’altra. Il portiere friulano, a sua volta in scadenza 2023, deve ancora prolungare con il Napoli e sarebbe arrivato in prestito. Meglio Dragowski, per il club ligure, a titolo definitivo. E lo Spezia aveva la necessità di patrimonializzare il cartellino di Provedel, ormai perso. Senza cessione, se ne sarebbe andato da svincolato. Giuntoli ha provato a prenderlo, organizzando uno scambio, ma ha trovato il muro alzato dal giocatore e dal suo agente, ormai in parola con la Lazio. Lazio scatenata: Lotito in pressing su Ilic, Luis Alberto vuole il Siviglia