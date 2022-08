La Premier vuole Milinkovic: la mossa di Lotito per tenerlo alla Lazio

ROMA - Esce di scena il Paris Saint Germain, restano le tentazioni inglesi della Premier . Un pallone sparato in curva dagli undici metri. Senza destinazione. Il futuro di Milinkovic , assorto e svagato sul dischetto di Valladolid, si racconterà con certezza il primo settembre. Un dato è certo. Non sarà facile strapparlo alla Lazio. «Non l’ho messo in vendita» continua a ripetere Lotito. Risposta confermata nei giorni scorsi e ben oltre i colloqui consumati nel ritiro di Auronzo. Milinkovic, se andrà via, si assumerà l’onere del divorzio, possibilmente per un club qualificato alla prossima Champions e portando un’offerta congrua. Ha detto no a Newcastle e Arsenal, direbbe sì al Chelsea e forse (non si può escludere) al Manchester United, iscritto all’Europa League come la Lazio. Se in Inghilterra giocano al ribasso, complicato immaginare che in Italia ci siano i soldi per convincere Lotito. Non è così per la Juve, in linea teorica ci potrebbe pensare il Milan, senza grande forza o argomenti.

Milinkovic e il Manchester United

I rumours percepiti intorno a Formello portano, come sempre, in direzione Old Trafford. Fallito l’assalto a De Jong, il Manchester United uscirebbe allo scoperto a Ferragosto o subito dopo. Vedremo se è vero e soprattutto a quali cifre. Cinquanta milioni potrebbero non bastare. Sessanta o sessantacinque potrebbero far vacillare la Lazio se Milinkovic spingesse e si accordasse con i Red Devils, a cui era stato vicinissimo nell’estate 2019. Va sottolineato un aspetto. Lo United ha preso Eriksen, ma non ha ancora sostituito Pogba, perso a parametro zero.

Milinkovic, la clausola

Sarri segue gli sviluppi con apprensione e si fida di Lotito, deciso a resistere. Sarebbe una Lazio con Milinkovic e un’altra senza. La conferma del serbo, dopo aver investito una cinquantina di milioni per otto acquisti (escluse commissioni), darebbe un senso differente alla stagioni e alle ambizioni. Significherebbe provare sul serio a inserirsi tra le prime quattro, come ha dichiarato senza alcun timore Romagnoli quando è stato presentato a Formello. Lotito, nei colloqui di Auronzo, ha immaginato anche un piano B. Una sorta di via di fuga per dribblare le proposte al ribasso. Così ha cominciato a prospettare a Sergej l’ipotesi del rinnovo del contratto (prolungando di un anno la scadenza), con ulteriore ritocco dell’ingaggio e clausola di rescissione, da firmare a settembre, una volta chiusi i trasferimenti.