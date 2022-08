Lazio, ufficiale la cessione di Escalante alla Cremonese

ROMA - "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30/06/23, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Escalante a favore della US Cremonese. Quest’ultima società ha il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva". Ecco il comunicato da parte della società biancoceleste che annuncia la cessione in prestito del centrocampista argentino. Della destinazione Cremonese se ne parlava già da qualche giorno, ora è tutto ufficiale. Escalante è arrivato alla Lazio nell’estate del 2020, ma non è mai riuscito ad imporsi. Da gennaio sei mesi di prestito all’Alaves, poi il ritorno a Formello. Ma solo di passaggio. Da inizio estate si è sempre allenato da solo in cerca di una sistemazione, che ora è stata trovata. Giocherà di nuovo in Serie A dopo aver totalizzato 25 presenze totali (e 1 assist) con la maglia biancoceleste.