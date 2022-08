È rebus Emerson, ma il tempo stringe per la Lazio

Il prescelto di Mau è sempre Emerson del Chelsea . Martedì era dato ad un passo dal West Ham , ieri il The Sun ha scritto che il trasferimento è saltato. C’è un giallo attorno all’azzurro. Secondo il tabloid inglese sarebbero state le richieste di ingaggio a ostacolare l’affare. Il West Ham era pronto a chiudere per il 15 milioni e a riconoscere un contratto di cinque anni al giocatore. Se l’anticipazione è reale, Emerson tornerà sul mercato. In questi casi nulla è scontato, la cessione può consumarsi da un momento all’altro. Prima del West Ham su di lui c’era il Nizza . Si è vociferato spesso solo se ci fossero condizioni reali per il suo arrivo a Roma. E non ci sono, ad oggi, perché Hysaj e Fares non hanno off erte. L’unica condizione che può spingere Lotito ad acquistare un nuovo terzino è la cessione dell’esterno albanese, di nuovo in ribasso nelle quotazioni interne di Formello. In alternativa serve quella dell’algerino, fermo dopo un grave infortunio. Lotito , cedendo uno dei due in prestito con diritto di riscatto (meglio se con obbligo) potrebbe muoversi tentando un acquisto con la stessa formula (meglio se con diritto per risparmiare). Emerson è sotto contratto fino al 2024, il Chelsea lo cede, non lo ritiene più nei piani di Tuchel . E’ in uscita anche Marcos Alonso , 31 anni, scadenza 2023. Doveva andare al Barcellona , è ancora a Londra. E’ gestito da Ramadani , procuratore che è stato vicino a Sarri e che è in contatto da un anno con la Lazio . Non è un indizio di mercato, solo una riflessione.

Le cessioni

Lotito è impegnato nelle cessioni. Acerbi non si allena da due giorni con la squadra, sogna di raggiungere Inzaghi. Ci sono contatti con l’Inter, ma il presidente della Lazio vorrebbe monetizzare il più possibile. Chiede 5 milioni, accetterebbe un pagamento rateizzato. Marotta non vuole spendere così tanto per un difensore di 34 anni. C’è l’ipotesi del prestito, ma non con una cifra cash irrisoria. Ci ha provato il West Ham, non è una soluzione gradita al difensore. Va piazzato Akpa Akpro, anche lui non è più in gruppo come Kiyine. Akpa era stato richiesto dal Lecce. E’ in attesa di sistemazione Raul Moro, richiesto dal Como. La società vuole fargli collezionare minutaggio, in biancoceleste è chiuso. Ha ricevuto sondaggi dalla B, spera di trovare una squadra in A o in Liga. Furlanetto, in ballo come terzo portiere dietro Provedel e Maximiano, è stato ceduto in prestito in C, al Renate. Ieri era in definizione la formula. Il terzo sarà Adamonis, ma sarà utilizzabile in campionato e in Coppa Italia. Nella lista Uefa non sarà inserito per non bruciare un posto tra gli over. Il ruolo di terzo in Europa toccherà al portiere della Primavera, Federico Magro, classe 2005.