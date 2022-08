Lazio, l'occasione è Reguilon: Lotito e Sarri in attesa

ROMA - Lo spiraglio si è aperto, la Lazio ci pensa, Sarri lo aspetta. Acerbi più vicino all’Inter spinge Reguilon verso Formello . L’ultimo regalo, promesso da Lotito al tecnico, potrebbe prendere corpo con un gioco di prestigio. Riflessioni aperte in attesa di capire se il patron del club biancoceleste entrerà o meno in azione, chiudendo il mercato con l’ultimo colpo: un terzino sinistro . Lo spagnolo, messo fuori rosa al Tottenham da Antonio Conte, avrebbe messo in seconda fila e congelato la proposta del Nottingham Forest. Lascerebbe gli Spurs solo per un grande club e la prospettiva di giocare con continuità in Serie A lo alletta. L’ex Real Madrid, gestito da Kia Joorobchian, ha sofferto di pubalgia negli ultimi mesi e vuole giocarsi le ultime possibilità di guadagnare la convocazione di Luis Enrique per il Mondiale in Qatar.

Ecco uno degli aspetti esaminati dalla Lazio: le sue condizioni fisiche. Avrebbe bisogno di un rodaggio di qualche settimana, ma non ci sono dubbi sul fatto che Sarri stia spingendo per lo spagnolo . Un terzino sinistro gli permetterebbe di costruire meglio il gioco dalla linea difensiva e di attaccare anche sulla corsia opposta a Lazzari. Il talento di Sergio Reguilon, 26 anni da compiere il 16 dicembre, è fuori discussione. Alzerebbe il livello della nuova difesa laziale, permettendo a Sarri le rotazioni anche in un ruolo dove al momento mette (poco) Hysaj e (ancora meno) Radu o (per nulla) Kamenovic.

Reguilon, occasione per la Lazio

Lotito guarda anche i conti, non solo le esigenze legate al campo. Serviranno altri tre o quattro giorni per la cessione in prestito di Acerbi, ma le sensazioni sono positive a Villa San Sebastiano. Per Hysaj, dopo il sondaggio del Valencia, non ci sono state offerte. L’albanese vanta un contratto triennale da 2,5 milioni netti a stagione. Lotito ha sempre subordinato l’acquisto di un altro difensore esterno all’uscita di Hysaj. Qualcosa è cambiato dopo Ferragosto. Solo a condizioni assai favorevoli, garantite dal Tottenham, la Lazio si potrebbe concedere un extra-budget. Prestito con diritto di riscatto (non obbligo) e ingaggio largamente coperto dagli Spurs: guadagna 3,6 milioni di euro. Ecco perché i passi avanti di Acerbi verso l’Inter potrebbero favorire (indirettamente) Reguilon. Ormai il calciomercato è diventato contabilità finanziaria da coniugare al campo.

Telenovela Ilic

In questa direzione bisogna leggere l’attesa per Ivan Ilic, 21 anni, centrocampista del Verona. Per Sarri sarebbe stato la pedina ideale per dare solidità ed equilibrio al reparto. Lotito lo aveva bloccato alla fine di giugno. Arriverebbe (o arriverà) soltanto nel caso, remoto, in cui partisse Luis Alberto, lasciato in panchina anche a Torino. Occhio al Siviglia. Il ds Monchi ha sempre negato l’interesse per il Mago, ma nei giorni scorsi si è rotto il messicano Jesus Corona. Vedremo se il club andaluso in volata proverà a rifarsi sotto per il numero 10 della Lazio. E capiremo se il Verona, dopo le cessioni più recenti di Simeone e Barak, venderà anche Ilic, anticipato sull’autostrada verso Formello da Cancellieri e Casale. Sul serbo ci sono il Milan, il Torino (se dovesse andare via Lukic) e un club di Bundesliga. Ieri, dalla Spagna, è rimbalzato un presunto interesse del Valencia per Akpa Akpro (in prestito). Ufficiale la cessione di Raul Moro alla Ternana in prestito secco.