Lazio, problema indice di liquidità: le mosse per sbloccarlo

ROMA - Vendere per acquistare, la regola in casa Lazio non cambia. L’indice di liquidità è bloccato, serve sistemare la questione nei primi di gennaio per avere margini di manovra in entrata. Maurizio Sarri guarda con attenzione: vorrebbe rinforzare la rosa, magari con un terzino sinistro. A lavoro il ds Igli Tare. In uscita ci sono Kamenovic e Fares, ma serve altro per tornare in positivo con l’indice di liquidità. In caso di cessione di Luis Alberto la situazione potrebbe cambiare: prestito con obbligo di riscatto, ma serve una squadra pronta a prenderlo. Al momento nulla si muove.