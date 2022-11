Lazio, Milinkovic e il mercato: le mosse di Lotito e le possibili offerte

ROMA - La stella di Sergej Milinkovic-Savic brilla al Mondiale. Una questione legata anche al mercato con il Sergente in scadenza di contratto nel 2024. Potrebbe essere arrivata l’ora dell’addio alla Lazio? Se ne parla da tempo, ma ora scatta il momento decisivo. In estate la possibilità d’incasso elevato scenderà notevolmente ad un anno dalla scadenza contrattuale. Due strade: rinnovo super o offerta super . È tempo di scelte, per tutti.

La questione mercato e le mosse di Lotito

Il patron biancoceleste non vende il suo gioiello se non davanti ad una offerta da 100 milioni. Anzi, la vetrina Mondiale, il gol e le belle giocate, fanno alzare il prezzo. Lotito vuole blindarlo ancora, proverà la carta del rinnovo. L’agente Kezman intanto, gira l’Europa per ascoltare offerte. Si era parlato di un interesse della Juve, ma a Torino gli scenari di mercato potrebbero cambiare dopo il terremoto societario. Almeno a gennaio. In Spagna, secondo Sport, si parla di un Milinkovic nella lista del Real Madrid per sostituire il 37enne Modric. Milinkovic ha mercato anche in Premier League, ma mai una società si è mossa ufficialmente. Bisognerà attendere la fine del Mondiale per capirne di più.