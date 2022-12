Lazio, Milinkovic e quella frase sul Real Madrid: “Un sogno…”

ROMA - "Un giorno mi piacerebbe giocare nel Real Madrid. Speravo di affrontarli in Champions per scambiare le maglie, è il mio sogno da quando sono bambino. Sarebbe il più grande traguardo della mia carriera e mi piacerebbe raggiungerlo". Parola di Sergej Milinkovic-Savic nel 2018 . Sono passati quattro anni e ora, forse, le porte del mercato per lui potrebbero aprirsi. E all’orizzonte sembra esserci proprio il Real.

Il sogno di Sergej

Milinkovic sarebbe entrato nei pensieri del Real Madrid, intento a rifare il look al centrocampo con Kroos in scadenza di contratto e Modric avanti con l’età. La sessione estiva 2023 sarà l'ultima in cui la Lazio potrebbe monetizzare un'eventuale cessione del serbo. Il Sergente è in scadenza a giugno 2024, Lotito vorrebbe proporre il rinnovo. Saranno mesi importanti, decisivi. E quel sogno nel cassetto…