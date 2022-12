“L’Espanyol punta Maximiano della Lazio”

ROMA - Quale futuro per Luis Maximiano? La Lazio in estate ha investito circa 10 milioni di euro sul portiere portoghese. Esordio shock: 5’ in campo e fallo da rosso. Da quel Lazio-Bologna del 14 agosto non si è più visto. Provedel è diventato il titolare indiscusso. Si pensava ad un cambio tra i pali nei match di Europa League. Niente da fare, Sarri non ci ha più puntato. E ora dalla Spagna, secondo Sport, arrivano voci di un possibile interessamento da parte dell’Espanyol. Maximiano, con la maglia del Granada, in Liga ci ha giocato e convinto tutti dimostrando di essere un ottimo giovane portiere. Lì qualcuno potrebbe puntarci ancora, magari impostando una trattativa sulla base del prestito. La Lazio, da parte sua, non vorrebbe sperperare l’investimento fatto in estate. Il ragazzo ha bisogno di giocare, a Formello pare non ci sia spazio. A gennaio allora, occhio alle possibili offerte di mercato. Maximiano cerca il rilancio: a Roma o altrove.