“Il Siviglia cede Isco: Luis Alberto interessa ancora”

SPAGNA - Isco in uscita dal Siviglia, Luis Alberto di nuovo in lista acquisti. Sarebbe questo lo scenario pensato dal portale El Gol Digital sul futuro del Mago della Lazio. L’ex Real Madrid non convince, ecco che potrebbe già salutare dopo dodici partite in Liga e zero gol. Nel suo futuro ci sarebbe l’altra squadra di Siviglia, il Betis. E l’ipotetico posto lasciato libero da Isco sarebbe preso da Luis Alberto. L’interesse per lui è noto da tempo, il dieci biancoceleste vede l’Andalusia come la sua vera casa. E a Roma potrebbe essere arrivato il tempo dell’addio. Occhio poi anche all’Atletico Madrid di Simeone. Gennaio potrebbe essere un mese caldissimo sul fronte Luis. Lui intanto si allena al meglio per ripartire al top nel 2023. Quello che gli riserverà il futuro ancora non lo sa.