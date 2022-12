Lazio, incognita Fares: costato 8 milioni, è di nuovo ai box

ROMA - Quale futuro per Mohamed Fares? L’esterno algerino è fermo ai box da un anno per una lesione al crociato. Da qualche settimana si stava allenando con il gruppo di Sarri, ma da fuori rosa. La Lazio non ci punta più. Ora un nuovo infortunio lo tiene lontano dal campo: lesione muscolare, da capire i tempi di recupero. Costato 8 milioni di euro, in biancoceleste 29 presenze totali e 1 assist. Il prestito al Genoa non ha funzionato, poi il destino, appena passato al Torino, gli ha giocato un brutto scherzo. Grave infortunio al ginocchio e addio calcio giocato per un po’. A gennaio proverà il rilancio, magari trovando una squadra che abbia la voglia di puntare su di lui. La Lazio aspetta, una sua uscita potrebbe favorire il mercato in entrata.