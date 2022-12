Lazio, come sarà il mercato: le idee e la questione indice di liquidità

ROMA - Archiviata la preparazione invernale dopo l’ultimo test amichevole ora è tempo di campionato e di mercato. Le trattative apriranno ufficialmente il 2 gennaio. La Lazio pensa prima alle uscite. In fase di definizione l’affare Kamenovic allo Sparta Praga in prestito gratuito. Un’operazione che non smuove l’indice di liquidità, parametro che continua a bloccare le entrate.

Le idee di mercato

L’uscita di Kamenovic permette solo un giocatore che percepisce uno stipendio da 300mila euro, ovvero l’attuale ingaggio del difensore. C’è anche Fares in uscita, ma al momento non risultano offerte. L’ex Spal è fermo per uno stiramento dopo un anno di inattività (rottura del crociato). Tutto fermo. Sarri a gennaio abbraccerebbe volentieri un terzino sinistro per far rifiatare Marusic. Un nome su tutti: Luca Pellegrini. E poi il tecnico accoglierebbe pure un vice Immobile. Tare punta sempre su Cancellieri, ma situazione in evoluzione. È emerso il nome di Bonazzoli. Guadagna 1,5 milioni di euro, la Salernitana lo cede in prestito. Al momento è fuori portata.