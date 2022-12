La Lazio e i nodi di mercato: ecco i giocatori che potrebbero lasciare a gennaio

ROMA - L’indice di liquidità blocca il mercato della Lazio a gennaio. Vendere per acquistare è la regola: possono essere comprati nuovi calciatori rispettando gli stessi parametri economici di quelli venduti. Kamenovic, finito allo Sparta Praga in prestito secco, permette un’operazione in entrata con la stessa formula e stesso ingaggio (circa 300mila euro nel caso del serbo). L’unica cessione vista fin qui (anche se non ancora ufficiale) non basta per sbloccare l’indice di liquidità.

Chi potrebbe lasciare la Lazio

Altro giocatore in uscita è Fares. Viene da un infortunio grave al ginocchio e un problema muscolare patito a inizio dicembre. Non gioca da un anno, ci sarebbero stati sondaggi da parte di Salernitana e Bologna. La Lazio spinge per la cessione anche in prestito. Chi potrebbe salutare dopo sei mesi e appena 5’ in campo è Luis Maximiano. Il portiere dopo l’esordio da incubo macchiato con il cartellino rosso vorrebbe partire in prestito per ritrovare un po’ di fiducia. Ma il mercato biancoceleste di gennaio gira soprattutto intorno a Luis Alberto. Lotito chiede 18-20 milioni per una cessione a titolo definitivo. Un’operazione così smuoverebbe, e di molto, l’indice di liquidità. Sondaggi dalla Spagna, tutti in attesa.