Lazio, il Cadice su Luis Alberto: "Vorrebbe venire, ecco la situazione"

ROMA - Il futuro di Luis Alberto alla Lazio continua ad essere un mistero. Il giocatore da tempo manifesta la voglia di tornare in Spagna. Lo ha confermato anche Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione della gara con il Lecce. E dalla Spagna arrivano le parole del presidente del Cadice, Vizcaino: "Luis Alberto vorrebbe venire al Cadice. Questo è motivo di orgoglio per il nostro club. Parliamo di un calciatore che ci farebbe tanto comodo per la sua esperienza. Le sue potenzialità le conosciamo tutti, ma l’operazione è impossibile da fare, al momento". La richiesta della Lazio è tra i 18 e i 20 milioni di euro. Troppi per il Cadice e nessuna apertura per un'operazione in prestito. Al momento tutto fermo.