Lazio, ceduto Escalante: va al Cadice, è ufficiale

ROMA - La Lazio cede in prestito Gonzalo Escalante al Cadice. Lo annuncia con un comunicato: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Escalante al Cádiz Club de Fútbol. Il club spagnolo detiene un obbligo di acquistare definitivamente il calciatore al verificarsi di particolari condizioni sportive”. L’argentino era rientrato dal prestito di sei mesi alla Cremonese: 10 presenze totali e 1 assist. Ultima partita giocata lo scorso 8 novembre contro il Milan, poi in panchina con l’Empoli prima della pausa. Ad inizio 2023 mai convocato. Torna in Spagna per rilanciare la sua carriera. In Liga 164 apparizioni totali con 15 gol e 11 assist. Per l’indice di liquidità della Lazio non cambia nulla: la sua cessione in prestito era stata già annotata la scorsa estate.