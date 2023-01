Lazio e Pellegrini all’ultimo giro se parte Fares

Tra farsa e commedia non si capisce a che gioco di mercato stia giocando Lotito. Prova a fare tendenza col look country e il cappellone texano, così è immortalato da giorni in Tribuna. Di trasformistiche declinazioni sono piene anche le sue ultime uscite verbali (mai smentite). A inizio gennaio il presidente aveva detto “i tifosi stiano tranquilli”. Il 29 gennaio ha detto “mercato chiuso, non c’è bisogno di intervenire, ci sono equilibri da non toccare”. L’una o l’altra? Ieri, 30 gennaio, a Formello è stato ricevuto Enzo Raiola e s’è riaperto uno spiraglio per regalare Luca Pellegrini, il terzino, a Sarri. Un tentativo è in corso, ma non è cambiato nulla rispetto agli scenari delle ultime settimane: resta un affare ad incastro. Pellegrini può entrare solo se uscirà Fares, sono gestiti entrambi dalla scuderia Raiola, dagli storici collaboratori del compianto Mino. Fares ha trovato chi è disposto a prenderlo in prestito. E’ l’Alanyaspor, squadra turca, ma non copre tutto l’ingaggio da 1,2 milioni netti. I turchi chiedono un contributo da parte di Lotito, non sembra disposto a concederlo, questo almeno fino a ieri sera. E’ spuntata anche la pista Torino, in granata l’algerino era sbarcato nel gennaio 2022, ma s’era infortunato subito. Al Toro c’è il diesse Vagnati, conosce Fares dai tempi della Spal. Lotito e Cairo non sono più in guerra, volendo l’operazione può intavolarsi. La pista turca è confermata, i rumors sul Torino no. Siamo a poche ore dal gong delle 20 e come in tanti finali di mercato invernale può succedere tutto e niente. Pellegrini spinge più che può, vuole lasciare l’Eintracht Francoforte, è disposto a ridursi l’ingaggio pur di giocare nella Lazio. Guadagna 3 milioni netti, metà stipendio fino a giugno lo copre la Juve, proprietaria del cartellino, il trattamento di favore lo sta già riconoscendo all’Eintracht, lo riconoscerebbe alla Lazio. Il prestito di Pellegrini avrebbe una durata di un anno e mezzo, fino al 2024. Lazio e Juve, in caso di riuscita dell’operazione, dovrebbero fissare il prezzo di riscatto. Pellegrini arrivò a Torino nell’ambito di un affare che coinvolse Spinazzola, passato alla Roma, ci fu un calcolo di plusvalenze. Pellegrini era stato valutato 22 milioni, con la Juve ha un contratto fino al 2025. Sarri domenica aveva confessato di non aspettarsi nulla dal mercato né di averne parlato con la società. Tutti sanno che aspetta un terzino sinistro dall’estate, al conto degli 8 acquisti manca l’esterno mancino. Lotito sta valutando di fare uno sforzo in più per togliere alibi e mettere il tecnico nelle condizioni migliori per completare la stagione. Non è detto che ci riesca. Pellegrini si dichiara tifoso della Lazio, è una rivelazione rimasta ignota negli anni vissuti alla Roma. Se arriverà accrescerà la colonia di ex giocatori romanisti dopo Romagnoli (laziale purosangue) e Pedro (lazializzato).