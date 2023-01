Lazio, Fares verso l’Alanyaspor: così potrebbe arrivare Pellegrini

ROMA - Ore concitate in casa Lazio, c’è tutta l’intenzione di regalare un rinforzo sulla fascia a Maurizio Sarri. Il nome prescelto è quello di Luca Pellegrini. Ormai è noto da tempo. E in queste ultime ore di mercato si sta lavorando freneticamente in questo senso. Serve sbloccare la cessione di Fares all’Alanyaspor, club turco interessato all’ex Spal. In questi minuti si sta provando a cercare l’accordo definitivo. Solo in questo caso si sbloccherebbe la trattativa per portare Pellegrini a Formello. Con il giocatore di proprietà della Juve e oggi in prestito all’Eintracht Francoforte sembra tutto definito. I tifosi della Lazio lo aspettano, da giorni hanno invaso il suo profilo Instagram con commenti a tinte biancocelesti. E l'Eintracht ha individuato il sostituto: Philipp Max dal PSV.