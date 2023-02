FIUMICINO (Roma) - E' sbarcata nella Capitale la nuova scommessa della Lazio targata Lotito e Tare: acquistato in extremis nel mercato invernale e reduce dalla partecipazione al Sub20, dal Sudamerica arriva in Italia il giovane attaccante paraguaiano Diego Gonzalez, classe 2003, assegnato come fuori quota in Primavera, ma già destinato ad aggregarsi alla prima squadra. Arriva in prestito con diritto di riscatto dai messicani del Celaya.