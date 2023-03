“La Lazio segue Victor Boniface dell’Union Saint-Gilloise”

ROMA - In Belgio sono sicuri, anche alla Lazio piace Victor Boniface, punta di 23 anni in forza all’Union Saint-Gilloise. Secondo il portale Nieewsblad i biancocelesti, insieme al Milan e anche il Napoli, lo avrebbero già visionato in diverse occasioni. Nigeriano di Lagos come Osimhen, stesso nome e il Belgio nel destino. La punta del Napoli, dopo l’esperienza in Germania, è andato al Charleoi per una stagione. Poi il salto nel Lille e dopo in azzurro. Boniface invece, in Europa è partito dal Bodo Glimt prima di sbarcare a Saint-Gilles. Punta fisica con fiuto del gol. Quest’anno 43 presenze totali con 19 reti e 8 assist. In Europa grande protagonista tra Europa League e preliminari di Champions: 12 apparizioni e 10 gol. Contratto sino al 2026, valore del cartellino intorno ai 10 milioni di euro. La Lazio per la prossima stagione va alla caccia del vice Immobile. Boniface potrebbe essere uno dei profili da inserire in lista.