Lazio, il mercato guarda in attacco: tutte le idee per il ‘nuovo Immobile’

ROMA - Nomi di primavera, chissà se poi verranno confermati nella possibile lista acquisti della Lazio in estate. Se la difesa è ok (in ballo c’è solo il riscatto di Pellegrini) e a centrocampo tutto gira intorno all’addio di Milinkovic-Savic, è in attacco che verranno concentrati i primi sforzi. Mai come in questa stagione si è sentita l’assenza di un giocatore capace di sostituire Ciro Immobile. E se prima si parlava di un vice-Ciro, ora ne serve uno tutto nuovo. Il bomber dei bomber a 33 anni non potrà più garantire 50 partite all’anno.