“La Lazio vicina al primo colpo: è Uribe del Porto”

ROMA - In Portogallo sono sicuri. Secondo Record la Lazio sarebbe vicina a chiudere il colpo Mateus Uribe. Da settimane circola il suo nome negli ambienti biancocelesti. Mediano classe 1991, gioca nel Porto, contratto in scadenza a giugno e niente rinnovo all’orizzonte. Il club biancoceleste si sarebbe interessato fortemente a lui, titolarissimo della squadra di Conceicao. Sarebbe un’occasione. Come riporta il giornale portoghese la trattativa con il Flamengo si è arenata. Uribe chiede uno stipendio da circa 3 milioni di euro. Una cifra alta che la Lazio potrebbe avvicinare. Un colpo low cost, ma importante per esperienza e qualità. Si dovrà aspettare la fine del campionato per scoprire se Uribe possa davvero essere il primo rinforzo in vista della prossima stagione. Troppe cose in ballo. Due su tutte: la qualificazione in Champions e il futuro di Milinkovic.