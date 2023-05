Lazio, colpo di mercato da 20 milioni: pronto l’erede di Milinkovic-Savic

ROMA - Gedson Fernandes. Loftus-Cheek. Piotr Zielinski. Tutti sogni tra i 20 e i 30 milioni. Lotito, con la Champions, prepara un colpo da almeno 20 milioni per sostituire Milinkovic. E’ il prezzo che dovrà pagare per centrare un vero rinforzo a centrocampo, sempre che bastino. Sarri considera Loftus-Cheek del Chelsea e Zielinski del Napoli i centrocampisti ideali per rinforzare la Lazio. D alla Turchia è rimbalzata la candidatura del portoghese del Besiktas, già associato ai biancocelesti a fine marzo. Il direttore sportivo dei turchi, Ceyhun Kazanci, è stato chiaro: «Siamo soddisfatti del rendimento di Gedson, per lui non c’è ancora un’offerta ufficiale, tuttavia se ne arrivasse una da almeno 20 milioni potremmo prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire».

Lazio, i costi di Gedson Fernandes e Loftus-Cheek

Servono 20 milioni per Gedson Fernandes perché il Besiktas deve riconoscere il 50 per cento della futura vendita al Benfica, ex società del centrocampista. Sarri vuole una mezzala box to box, punta su profili italiani per il prossimo mercato, ma in alcuni ruoli dovrà riferirsi al mercato estero. A meno che non convinca Lotito a lanciare l’assalto a Frattesi del Sassuolo, la cui valutazione supera i 30 milioni. Fernandes è la novità degli ultimi tempi, le candidature di Loftus-Cheek e Zielinski sono di vecchia data. Sarri aveva pensato alla mezzala del Chelsea già nell’estate 2021, oggi è in scadenza nel 2024 e la valutazione non può superare i 20 milioni. Zielinski e Sarri sono rimasti legati, si sono salutati dopo Napoli-Lazio, è stato il polacco a far visita allo spogliatoio dei biancocelesti. Anche lui è in scadenza nel 2024. Sembrava vicino alla partenza nei mesi scorsi, molti scenari sono cambiati. Senza rinnovo, sempre che decida di lasciare il Napoli scudettato, può diventare una grande occasione di mercato. Lotito non deve solo stanziare i soldi per acquistare il nuovo Milinkovic, deve anche prevedere un ingaggio da 3 milioni di euro o poco più. A centrocampo il tecnico chiede due mezzali. Un nuovo Sergej e un giovane su cui puntare. Il prescelto è Fazzini dell’Empoli, 20 anni, uno dei nuovi gioielli di Corsi. Sarri non smette mai di guardare la vetrina del suo vecchio club.