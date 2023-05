Lazio, futuro Milinkovic: chi sono le squadre interessate

Milinkovic e i club sulle sue tracce: la Lazio aspetta

In Francia sono rimbalzate di nuovo voci su Milinkovic nella lista del Paris Saint-Germain. A Parigi c’è aria di rifondazione e il Sergente, che già in passato era stato accostato ai francesi, potrebbe rappresentare il profilo giusto su cui ricostruire il centrocampo. E poi c’è la Premier League: Manchester United, Arsenal e Newcastle sono i club che spesso sono spuntati fuori. Società con enorme potenziale economico pronte ad offrigli un contratto ricco e lungo. Occhio alle destinazioni italiane. La Juve è sempre interessata e potrebbe inserire contropartite tecniche per abbassare il costo. In ballo c’è Luca Pellegrini, in prestito proprio dai bianconeri. Il Milan resta sullo sfondo: pure il club rossonero aspetta la fine del campionato per capire le strategie di mercato. Entrare o no in Champions fa tutta la differenza del mondo.