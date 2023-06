Lazio, l’incontro Lotito-Sarri e i nomi di mercato: la lista

ROMA - Primo incontro tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri: si inizia a programmare la nuova Lazio. Secondo posto, qualificazione in Champions, miglior risultato dell’era lotitiana. Non c'era l'ormai ex ds Igli Tare. Clima sereno, entusiasmo alle stelle, casse piene. Ora si fa sul serio. Il tecnico ha chiesto, per esigenze di squadra, 4-5 colpi da centrare nella prossima sessione di mercato. Un vice Immobile, un attaccante esterno, un regista e una mezzala.