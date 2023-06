Lazio, per Hudson-Odoi c’e? da giocare la carta Sarri

ROMA - Si è parlato anche di ali, ieri, nel vertice di Formello. A Sarri ne occorre almeno una. E deve essere forte, capace da subito di inserirsi e mettere in discussione le gerarchie. Inutile prendere alternative di secondo piano, la Lazio in Champions League ha bisogno di titolari aggiunti. Il tecnico nel corso delle ultime settimane ha segnalato alcuni nomi , eventuali innesti che incontrerebbero di sicuro il suo gradimento e che, per caratteristiche, sarebbero funzionali al progetto.

Lazio, obiettivo Hudson-Odoi

Uno di questi è Callum Hudson-Odoi, in uscita dal Chelsea. Nell’ultima stagione è stato in prestito al Bayer Leverkusen, senza però trovare molto spazio. I tedeschi hanno deciso di non esercitare la clausola per riscattarlo, motivo per il quale adesso i Blues hanno bisogno di venderlo visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. La valutazione è di circa 12 milioni di euro, su di lui ci sono anche Nottingham Forest e Crystal Palace. La Lazio però può giocarsi la carta Sarri, il primo allenatore (e unico insieme a Lampard) con il quale il classe 2000 inglese di origini ghanesi è riuscito a trovare continuità. Proprio con il Comandante alla guida dei londinesi, infatti, Hudson-Odoi è diventato per la prima volta titolare, decisivo anche nella vittoria dell’Europa League 2017/18 con 9 presenze, 4 gol e 2 assist. Avrebbe il vantaggio di conoscere già le richieste del tecnico, sarebbe più facile l’inserimento nei meccanismi biancocelesti.

Gil e Karlsson, gli altri profili

Servirebbe magari un po’ di più (ma sarebbero comunque più che graditi), invece, per il 22enne Bryan Gil del Tottenham, nell’ultima stagione in prestito al Siviglia vincitore dell’Europa League, o il 24enne Jesper Karlsson dell’Az Alkmaar. Il primo è molto complicato a livello economico, servono almeno 30 milioni di euro per avviare una trattativa e il contratto in scadenza nel 2026 non aiuta a ottenere sconti. Alle stesse condizioni è legato Karlsson agli olandesi, che però partono da una valutazione inferiore, circa 20 milioni di euro (venne pagato appena 2,6 nel 2020), per un giocatore che nell’ultima stagione ha segnato 13 gol e servito 8 assist, di cui una rete e 3 passaggi vincenti proprio nel doppio confronto di Conference League contro la Lazio. Su di lui c’è anche la forte concorrenza dall’Inghilterra di Manchester United, Brighton, Fulham e Tottenham.

Le alternative

Restano in lizza Riccardo Orsolini del Bologna, Tommaso Baldanzi dell’Empoli e Kerem Aktürkoglu del Galatasaray. La Lazio, poi, non ha mollato la presa su Domenico Berardi, con il quale potrebbe nascere un derby di mercato con la Roma. Già da un paio di mesi sono stati allacciati i primi contatti con l’entourage del giocatore, che si era dimostrato interessato al progetto, a maggior ragione adesso con la Champions League acquisita. Sono trascorse settimane, nuovi concorrenti si sono inseriti. La pista però non è da cancellare.