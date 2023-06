Lazio, Sarri in arrivo a Roma: da Lotito vuole chiarezza su tutto

ROMA - Lo danno in escandescenza, fremente d’impazienza. Maurizio Sarri è atteso a Roma tra oggi e domani. Il vertice con Lotito era fissato per metà della prossima settimana, sembra sia stato anticipato. Si attendono conferme perché Lotito domani e lunedì sarà impegnato in Molise, si vota per le regionali. Mau, il presidente e Fabiani (diesse in attesa di nomina) devono definire gli obiettivi alla luce di quelli sfumati (Milik) o che si sono complicati (Berardi) . Fabiani e Picchioni (responsabile scout) hanno visionato molti video nell’ultima settimana, hanno aggiunto candidature a quelle conosciute. Sarri aveva dato l’assenso a Torreira come regista, facendosi poi suggestionare dall’opzione Jorginho (ma non è detto che lasci l’Arsenal a condizioni favorevoli). Considera Gedson Fernandes adatto al ruolo di nuovo Milinkovic, valuta anche Veerman del PSV Eindhoven . Ha capito che arrivare a Zielinski è complicato, parla di rinnovo con il Napoli. In avanti non ci sarebbero solo Pinamonti (Sassuolo) e Marcos Leonardo del Santos, si stanno valutando altri profili. L’arrivo di Sarri servirà per compilare una lista definitiva. Nell’elenco delle ali sono entrati Ngonge del Verona e Zaha del Crystal Palace, sta al tecnico l’ultima parola.

Le priorità di Sarri

Sarri chiederà a Lotito di stringere per il nuovo regista da affiancare a Cataldi. La scelta è Torreira. L’uruguaiano vuole la Lazio, sta provando a liberarsi dal Galatasaray a condizioni favorevoli per permettere ai biancocelesti di chiudere l’operazione. E’ stato acquistato per 6 milioni, i turchi potrebbero tentare di rivenderlo per una cifra di poco superiore. Torreira è un obiettivo di Sarri da due anni, non ha mai smesso di pensarci. Vuole due registi di valore, affidabili, pronti. Lotito è disposto ad accontentarlo, ma deve piazzare Marcos Antonio. Il brasiliano vorrebbe muoversi in prestito, la Lazio punta a venderlo o a garantirsi la cessione nel giro di un anno. Le idee del tecnico sono chiare a centrocampo: un nuovo regista, un nuovo Milinkovic senza considerare la partenza di Luis Alberto. Sarri chiederà a Lotito a che punto è l’operazione rinnovo. L’offerta qatariota è sempre valida, ma il Mago ha aperto alla permanenza. Aspetta però che Lotito formuli l’offerta giusta. Il presidente è arrivato a 4 milioni per quattro anni. Non è chiaro se con i bonus o meno. Luis Alberto guadagna poco più di 3,5 milioni con i bonus. Se si arriverà alla rottura andrà sostituito. Di base sono previsti due acquisti a centrocampo, il regista e la mezzala. Ma si punta a cedere Basic e ad aggiungere una pedina in più. In avanti i conti sono fatti: con il rinnovo di Pedro serviranno un’ala in più e un nuovo vice Ciro. Cancellieri è in partenza, può interessare al Sassuolo e alla Salernitana. I granata hanno spinto per lo scambio Bonazzoli-Cancellieri, finora non hanno convinto Lotito.

Lazio, la definizione della società

Sarri aspetta anche la definizione dei quadri societari. Angelo Fabiani è vicino alla nomina di diesse, potrebbe essere ufficializzata l’1 luglio. Il 30 giugno terminerà il contratto del diesse Tare, anche se si è già dimesso. Va scelto il club manager e la candidatura di Radu è la principale per Lotito. Stefan aspetta una proposta ufficiale per decidere il suo nuovo futuro.