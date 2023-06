Lazio, Sarri chiede a Lotito di provarci per Berardi

ROMA - Sarri aspetta di incontrare Lotito e insiste per Berardi. Chiederà al presidente di tentare un assalto da missione impossibile. Si vedranno a breve, da ieri Lotito non è più impegnato con le regionali del Molise, è ora che si concenti sul mercato. Non è più solo presidente, è anche diesse ad interim in attesa di nominarne uno (Angelo Fabiani), sempre che lo faccia. Per Berardi non c’è mai stata un’offerta ufficiale della Lazio al Sassuolo, mai sono arrivate conferme da Carnevali.

I dubbi di Berardi e i costi dell'operazione

Che Berardi sia il sogno di Mau per l’attacco non ci piove. Il problema principale è rappresentato dai costi, non è l’unico. Berardi, ecco la novità, non è convinto della destinazione. Sarri spera comunque in un tentativo per convincere lui e il Sassuolo. Sul costo di Berardi ci sono varie versioni. Lo sconto di 10 milioni, da 30 a 20, è ipotetico. La richiesta di Carnevali si attesterebbe sempre sui 30 milioni. Con l’inserimento di una contropartita (Cancellieri?) il prezzo potrebbe scendere a 25 milioni, sempre che sia accettata. È un’operazione da circa 50 milioni considerando l’ingaggio di Berardi: almeno 3 milioni per 4-5 anni. È un’operazione a fondo perduto per un giocatore di valore, ma ormai di 29 anni (li compirà ad agosto), non rivendibile alle stesse cifre. È l’inquietudine che anima Lotito. Sarri e il presidente devono vedersi per definire le strategie finali. Berardi è una richiesta, ad oggi resta un sogno complicato. Ma non è escluso che Lotito faccia un tentativo. Come? Non è chiaro. Deve vendere per acquistare, il mercato è sempre condizionato dall’indice di liquidità bloccato. I riscatti di Acerbi ed Escalante di Inter e Cadice hanno permesso al club di incassare 6,5 milioni, danno la possibilità di chiudere operazioni per un totale di 18 milioni (costo comprensivo di cartellino e ingaggio). Solo la cessione di Milinkovic permetterebbe a Lotito di muoversi con più forza economica sul mercato.

Ngonge, il Verona ha fretta

È molto meno suggestiva di Berardi la candidatura di Nonge del Verona eppure Lotito e Setti ne hanno parlato. Non è la prima volta che allacciano contatti e progettano operazioni di mercato. È successo con Zaccagni, Casale e Cancellieri. Il Verona, come ogni anno, punta a vendere un gioiello entro il 30 giugno per logiche di bilancio. Vorrebbe fare lo stesso con Ngonge, rivelazione del campionato da gennaio a giugno, protagonista della salvezza dell’Hellas. Il 30 giugno è venerdì, per la Lazio i tempi sono strettissimi. Cancellieri, come Zaccagni, era arrivato in prestito con obbligo di riscatto. La stessa formula è possibile che sia stata al vaglio per Ngonge. Ma senza l’assenso di Sarri non si procederà. Ecco perché Nonge potrebbe sfumare, accadrà se il Verona troverà un club interessato a comprarlo entro tre giorni. Ha 23 anni, è belga, è arrivato ed è già in partenza. Costa 10 milioni.

Sirene arabe per Zaha

È costosissima la suggestione Zaha. L’attaccante ivoriano lascerà il Crystal Palace venerdì, si svincolerà. Viaggia verso i 31 anni, chiede 4 milioni all’anno di ingaggio e il suo manager quota in 10 milioni la commissione da riconoscergli. Sono richieste da petrodollari, non a caso il Daily Mail ha scritto che l’Al Nassr è pronto a incontratre gli agenti dell’attaccante per proporgli un contratto da 15 milioni di euro all’anno. S’era interessato anche il West Ham, non arriva a queste cifre. A Sarri piace Zaha, lo ha incrociato in Premier. È un attaccante da doppia cifra, se non la centra ci si avvicina. E aggiungerebbe velocità all’attacco laziale.

Lazio, Orsolini tra i candidati per la fascia

A Formello si è parlato anche di Orsolini, in scadenza nel 2024 con il Bologna. Non rinnova, ma non è detto che il club lo venda, potrebbe tenerlo e perderlo a parametro zero. È valutato 15 milioni. Erano state valutate anche le candidature di Gil del Tottenham, rientra dal prestito al Siviglia, e di Karlsson dell’AZ Alkmaar, gioiellino svedese che ha sfidato la Lazio in Conference League.