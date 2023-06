Lazio, primo contatto per Pellegrini: la mossa di Lotito

La situazione di Torreira: cosa può succedere

Sarri aspetta l’arrivo di un’ala, la conferma di Pellegrini e l’acquisto di un regista. Vorrebbe averlo già ad Auronzo l’11 luglio (giorno di arrivo in ritiro). In settimana arriverà a Roma il manager dell’uruguaiano, Pablo Bentancur. Parlerà con Lotito, aspetta di conoscere l’offerta della Lazio. Torreira è sotto contratto con il Galatasaray fino al 2026, ma i turchi hanno chiesto Paredes al PSG e anche Maycon, ex Shahktar Donestk, in prestito al Timão fino a dicembre. Paredes ha fatto sapere di voler restare in Francia, i turchi cercano comunque un regista. E’ il segnale che serve alla Lazio per tentare l’assalto a Torreira. Pablo Bentancur cura anche gli interessi di Nahitan Nandez del Cagliari, centrocampista uruguaiano, negli anni è diventato un jolly. Ha 27 anni, è in scadenza nel 2024 e non rinnoverà. Giulini chiede 18 milioni, chi glieli darà? Il nome di Nandez è spuntato in Uruguay, è stato associato alla Lazio. Se n’era parlato anche in passato. Le mezzali. I nomi per l’eventuale sostituzione di Milinkovic restano Gedson Fernandes del Besiktas e Joey Veerman del PSV Eindhoven. Come per Berardi, il sogno a centrocampo sarebbe un gran colpo: Zielinski del Napoli, ma sta parlando di rinnovo con gli azzurri e dal prossimo anno avrà un ingaggio da 4,5 milioni l’anno. Come per Milik, Sarri e Zielinski hanno un ottimo rapporto. Ma il centravanti polacco, che era stato contattato da Mau e aveva dato disponibilità al tecnico, alla fine è tornato alla Juventus spiazzando l’allenatore. Perso Milik serve un nuovo centravanti: Dovbyk del Dnipro e Marcos Leonardo del Santos sono in pole con Pinamonti del Sassuolo staccato. Se Sarri e Lotito non si vedranno e non definiranno gli assalti da lanciare, si resterà nel campo delle ipotesi. Di nomi ne sono spuntati tanti, troppi.