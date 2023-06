Lazio, Marcos Leonardo vice Immobile. E Orsolini aspetta

ROMA - Marcos Leonardo vice Immobile. Berardi oppure Orsolini come ala. Dipende anche dalla cessione di Milinkovic, da quanti soldi produrrà. Il piano mercato della Lazio si sta delineando in mezzo ad un maxicatalogo di nomi. Sarri ha dato l’ok all’arrivo del brasiliano, sta al duo Lotito-Fabiani chiudere il colpo con il Santos. La richiesta è 15 milioni, la Lazio non ha presentato offerte scritte, ha fatto sapere ai brasiliani di essere pronta a offrire tra i 10 e i 12 milioni. «Non ci è ancora arrivata l’offerta per Marcos Leonardo, ma crediamo che possa arrivare. Se le condizioni saranno favorevoli sia per il Santos che per il ragazzo, partirà», aveva detto il presidente del Santos, Adres Rueda. Il Peixe è in crisi economica, deve vendere. Lotito ha già incontrato Rafaela Pimenta, gestisce il giocatore in Italia. Marcos Leonardo è in pole da vice centravanti, Mau e la società preferiscono aggiungere un ragazzo di talento. La leadership di Immobile è intoccabile nonostante la stagione disgraziata che ha vissuto. Marcos è il centravanti del futuro, classe 2003, a 17 anni aveva una clausola rescissoria da 100 milioni. è nato a Itapetinga, nello stato di Bahia. A 14 anni è entrato nel settore giovanile del Santos. A 16 anni ha debuttato in prima squadra e ha firmato il primo contratto professionistico, scadenza 2026. Ora ha 20 anni e considerando tutte le competizioni ha collezionato 141 presenze, ha segnato 42 gol servendo 10 assist. Nell’ultima stagione ha firmato 8 reti, ha servito 3 assist (in 21 presenze). Marcos Leonardo ha brillato al Mondiale under 20, è stata sua la doppietta rifilata all’Italia. Il Brasile era sotto di 3 gol. è un centravanti alto 1,76. E’ rapido, poderoso. è una punta moderna. Ha un buon tocco. Tra le alternative è spuntato Zeki Amdouni, svizzero del Basilea, in prestito dal Losanna. Ha segnato 12 gol in 32 presenze di Super League, 7 in 11 di Europa League. Classe 2000, è alto 1,85, ha origini turche. Costa 10 milioni.