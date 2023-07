Lazio, priorità a due rinnovi: Luis Alberto e Pedro aspettano

ROMA - Pedro e la Lazio non sono più legati da ieri e resteranno “liberi” per pochi giorni. Il contratto dello spagnolo è scaduto, il rinnovo non è considerato in dubbio. Ma solo la firma metterà la parola fine alla telenovela. Pedro ha parlato con Sarri a metà giugno, si sono promessi di continuare insieme. E lo spagnolo ha parlato con Lotito nei giorni scorsi. S’attende il rientro di Pedrito dalle vacanze per mettere nero su bianco. «Ho un club, la Lazio, che fa per me, si adatta a ciò che cerco», aveva detto nei giorni scorsi lo spagnolo cancellando ogni dubbio sulla permanenza. Gli unici dubbi erano di Lotito, se confermare il biennale che aveva chiuso l’ex diesse Tare a maggio o chiudere un nuovo accordo di un anno più uno. E’ l’ipotesi su cui si è lavorato nelle scorse settimane. Solo al momento della firma si capirà quale delle due offerte sarà presentata dalla società. L’ingaggio è fissato in 2,2 milioni più bonus. L’ultimo contratto, scaduto ieri, non prevedeva opzioni. E’ da novembre che si parla del rinnovo dello spagnolo, a gennaio s’era scoperto che era bloccato anche per via dell’accordo privato che il giocatore aveva sottoscritto con la Roma prima dell’addio: erano in ballo dei soldi. Con il rinnovo della Lazio la perdita sarà contenuta.