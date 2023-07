Lazio, Torreira e Paredes ancora in ballo per Sarri

ROMA - T orreira e Paredes, sempre loro. Un giorno l’uruguaiano alla Lazio e l’argentino al Galatasaray, un giorno viceversa. Il giallo del regista continua, non c’è ancora soluzione. Ieri si è ipotizzata nuovamente la chiusura dell’operazione Paredes con i turchi: 3,8 milioni al PSG e triennale al play. Non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo Torreira aspetta notizie dal manager Bentancur. Per ieri era stato annunciato un incontro con il Galatasaray, giovedì era stato smentito. Non si è svolto. Torreira è sempre stato la prima scelta di Sarri salvo farsi suggestionare da Jorginho nei giorni in cui sembrava potesse lasciare l’Arsenal. Ha fatto il suo nome durante il primo vertice di mercato e lo ha confermato nell’ultimo svolto martedì scorso. Berardi e Torreira sono le sue priorità. Se Lotito vuole accontentarlo davvero deve tentare di acquistarli entrambi.

Lazio, chi in regia: ecco le mosse

Da oggi in poi tutti aspetteranno un’accelerazione nelle operazioni. Se per Torreira o per Paredes si vedrà, tocca a Lotito regalare un nuovo regista a Sarri. La mossa Paredes da qualcuno è stata letta come una manovra di disturbo per spingere i turchi ad abbassare le pretese per Torreira. Chiedono tra gli 8 e i 10 milioni pur avendolo pagato 6. Lotito vorrebbe chiudere in prestito con riscatto a 8 milioni con i bonus. Ieri è rispuntato il nome di Hjulmand del Lecce, regista di 24 anni. Ecco le parole di Corvino: «Mi sarei meravigliato se non ci fossero stati interessamenti italiani e stranieri per il ragazzo. Non posso smentirli, speriamo di raccogliere veramente per il suo valore. Quello che chiediamo risponde alle qualità del ragazzo, dimostrate sul campo». La mezzala. Girano sempre gli stessi nomi per la sostituzione di Milinkovic. Gedson Fernandes piace a Sarri, va convinto il Besiktas a cederlo a 20 milioni. Spara richieste da 35 milioni. Lotito ha provato a chiedere il prestito con riscatto, l’ipotesi è stata respinta. Zielinski, come Berardi, è un sogno, resterà tale se non deciderà di lasciare Napoli, sta trattando il rinnovo. Veerman del PSV Eindhoven è un’opzione. Se è vero che Lotito e Fabiani hanno garantito a Sarri l’arrivo di una mezzala prima della partenza per il ritiro vorrà dire che a stretto giro ci saranno sorprese.



Il punto sulle cessioni in casa Lazio

Eppure il presidente della Lazio ha il mercato in entrata bloccato perché è bloccato quello in uscita. Deve piazzare Marcos Antonio e Basic, Sarri aspetta che vengano venduti. Non ci sono offerte a titolo definitivo, potrebbero essere ceduti solo in prestito. Va piazzato anche Akpa Akpro, rientrato dal prestito all’Empoli. In Toscana non tornerà, in ballo ci sarebbe il Verona. Può ripartire in prestito. In ritiro si presenteranno tutti a meno che non si decida di non portare Akpa trovando un accordo con il giocatore. Lui vorrebbe giocarsi una nuova chance con Sarri, la società sta valutando nuove piste per trasferirlo. Sono sul mercato anche Maximiano e Cancellieri. Per i portieri è più facile piazzarsi, il portoghese aveva ricevuto un’offerta dall’Inghilterra a gennaio, ora c’è il Rayo Vallecano. Per Cancellieri si valuta sempre l’opzione Salernitana, è stato associato anche al Bologna. Partirà in prestito a meno che non venga utilizzato da contropartita.