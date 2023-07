Lazio, futuro Milinkovic: il piano di Lotito prende forma

ROMA - Milinkovic si gode il mare e la sua piccola Irina. Papà a tempo pieno in vacanza aspettando di ripartire con la nuova stagione. Scherza su Instagram con una foto della piccola bimba che sulla maglia ha la scritta ‘mummy and me’. Il Sergente posta lo scatto e corregge con ‘daddy and me’ e una bella emoji di una risata. Al futuro, al grande salto in un top club, non pensa. Anche perché al momento è tutto fermo. Rimane concentrato solo sulla famiglia e sulla Lazio.

Il futuro di Milinkovic e l’idea di Lotito

Contratto in scadenza nel 2024 e i colloqui per un rinnovo non sono mai decollati a Formello. La situazione è questa: l’agente cerca offerte che al momento non ce ne sono. Lotito aspetta tranquillo, chiede almeno 30 milioni e guarda avanti. L’idea del patron è quella di tenere Sergej per un altro anno a costo di perderlo a zero. Non vuole smantellare la squadra nell’anno del rientro in Champions. Il Sergente rappresenta una colonna per il gioco di Sarri e per lo spogliatoio. E così l’appuntamento è Auronzo di Cadore, dove Sergio potrebbe arrivare con qualche giorno di ritardo dopo aver allungato la stagione in nazionale. Lo aspettano tutti, tifosi compresi.