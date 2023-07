Lazio, Pedro e la questione rinnovo: lo scenario

ROMA - Pedro pronto al rientro a Roma. Appuntamento importante, c’è il rinnovo da firmare prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Il contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, poi le ferie. Lo spagnolo è pronto a dire sì. L’accordo era stato già chiuso a maggio per due anni. Lotito ha riformulato l’offerta con un anno più uno.

La posizione di Pedro e la firma sul rinnovo

Pedro pensava che l’accordo di maggio fosse chiuso. Ora le cose sono cambiate, ma è sempre orientato verso il sì. Nel fine settimana la firma: ingaggio da 2,2 milioni per due anni. Sarri lo aspetta in ritiro ad Auronzo di Cadore, serve la sua esperienza nell’anno del ritorno in Champions. Pedro, numero 9 della Lazio, è pronto a dire sì e continuare.