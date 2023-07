Lazio, si chiude per Kerkez. Tutte le piste in attacco

ROMA - Lo spettacolo deve ancora ricominciare. Accontentare Sarri e costruire una vera Lazio da Champions è il doppio imperativo. Lotito, sospeso tra la voglia di fare e l’ansia di come fare, ieri ha incontrato Sarri per il summit pre-raduno. Hanno fatto il punto di mercato partendo dal terzino sinistro. La Lazio ha in pugno Milos Kerkez dell’AZ Alkmaar, 19 anni. E’ gestito dagli stessi manager di Luis Alberto, stanno provando ad agevolare la chiusura. Lotito ha offerto 2,5milioni più 11 per il riscatto (totale di 13,5). La richiesta è 15. Sarri aveva dato l’ok alla conferma di Pellegrini e anche all’arrivo dell’ungherese. C’era il Benfica sulle sue tracce, l’inserimento della Lazio ha spiazzato e irritato i portoghesi. Kerkez ha l’accordo con la Lazio, aspetta il via dal suo club. Lotito lancerà l’assalto finale nel weekend, proverà a regalare il primo colpo a Mau. Kerkez esclude Pellegrini a meno che non venga ceduto Marusic, tentato dagli interessamenti ricevuti soprattutto dalla Premier e dall’Arabia, sempre che l’Inter non lo chiami. I colpi. Lotito e Sarri si sono visti ieri sera a Formello. Il terzino è una priorità così come l’arrivo del regista. In più vanno chiusi il vice Immobile e l’ala. Sarri ha sempre indicato in Torreira il preferito per il ruolo di play. Il Galatasaray chiede 15 milioni, Lotito ha provato a chiudere il prestito con riscatto offrendo circa 8 milioni. Rovella è il nome che la Juve indica nell’operazione Milinkovic. Mau ha citato Maxime Lopez nell’intervista concessa a Sportitalia, era il grande sogno della scorsa estate. L’idea Paredes è rimasta un’idea. L’acquisto dei due attaccanti è intrecciato. Berardi è il prescelto di Sarri, per ora è inarrivabile. Karlsson dell’AZ era diventato la prima alternativa, il canale aperto con gli olandesi per Kerkez poteva agevolare l’arrivo dell’ala svedese. Ma dopo il vertice di ieri si è deciso di insistere su Politano del Napoli come prima opzione, ci sono stati contatti incrociati tra il tecnico e il suo manager, tra il manager e De Laurentiis. I centravanti in corsa sono Marcos Leonardo (ma il Santos continua a valutarlo 15 milioni) e Zeki Amdouni del Basilea (costo 12 milioni). Era stato valutato Dovbyk del Dnipro, è stato offerto Joao Pedro, vuole lasciare il Fenerbahçe. C’è una valutazione su Georges Mikautadze, centravanti georgiano del Metz, neopromosso in Ligue 1, 22 anni. Ha segnato 23 gol in 37 presenze di Ligue 2 (la B francese), è compagno di Kvaratskhelia in nazionale. E’ il nome nuovo del calcio georgiano, è stato associato alla Juve. È nato a Lione il 31 ottobre del 2000, ha cominciato a giocare nel Gerland, poi è entrato nel vivaio dell’Olympique Lione. Il Metz lo ha preso gratis nel 2016. Mikautadze ha vissuto un’esperienza in prestito, al Seraing, in Belgio: 19 gol in 21 partite nel 2020-21, stagione in cui ha centrato la promozione nella Jupiler League (9 reti nel 2021-22). I tempi. Per la Lazio vicecampione oggi inizia la stagione del Sarri ter. Senza diesse, almeno ufficialmente. Il direttore Fabiani lo è solo in pectore. Lotito è soprattutto in debito d’acquisti con Mau, tutti aspettano l’effetto shock, il colpo di teatro che spezza i vincoli dell’indice di liquidità e spiazza tutti.