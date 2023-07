“La Lazio su Heynen del Genk: ecco quanto vale”

ROMA - C’è un nome nuovo che arriva dal Belgio. La Lazio, secondo Voetbalnieuws, starebbe pensando a Bryan Heynen, mediano e capitano del Genk. Il nome del giocatore sembrerebbe sul tavolo di diverse società europee, ma i biancocelesti sarebbero quelli più interessati. A Formello in effetti si cerca un nuovo regista da affiancare a Cataldi. Marcos Antonio è in lista cessioni, andrà trovata una sistemazione. Heynen, classe ’97, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Genk prima dell’esordio in prima squadra. Fisico, bravo a dettare i tempi, buon colpitore di testa e ottimo regista. Nell’ultima stagione 42 presenze, 11 gol e 7 assist. Un bel bottino calcolando la posizione da centrocampista centrale. Oltre 259 partite con la maglia del club belga, ha esperienza da vendere. Costa circa 11 milioni, anche se il Genk difficilmente darà il via ad una possibile cessione. É una colonna della squadra e un contratto da poco rinnovato sino al 2026. E da Roma non arriva nessuna conferma su un possibile interessamento.