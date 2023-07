Lazio, le cifre dell’affare Castellanos: tutti i dettagli

ROMA - Taty Castellanos scalpita, non vede l’ora di andare in ritiro con la Lazio. Affare in dirittura d’arrivo, si stilano gli ultimi dettagli. Ieri a Villa San Sebastiano la chiusura con il New York City. Operazione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il giocatore, che dopo l’avventura in prestito al Girona ha trascorso le vacanze tra Grecia (Mykonos) e Spagna (Ibiza e Formentera), è pronto a svolgere le visite mediche. I test clinici a Formello potrebbero andare in scena ad inizio della prossima settimana. Solito iter completo (test all’Isokinetic) prima di volare verso Auronzo di Cadore. Sarà Castellanos il primo arrivo in ritiro della stagione 2023/2024. I tifosi già lo attendono.