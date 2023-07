Lazio, Immobile e il colloquio con Sarri: occhio al futuro

AURONZO DI CADORE - Ciro Immobile tra Auronzo di Cadore, dove è in ritiro con la Lazio, e le possibili offerte arabe. Il bomber biancoceleste è arrivato due giorni fa sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ieri il primo allenamento in campo: i tifosi lo acclamano, lui è concentrato solo sulla tattica e sulle indicazioni di Sarri. Qualche saluto a chi lo chiama, poi autografi e foto. A fine seduta odierna, quella del mattino, l’attaccante si è fermato a parlare a bordo campo con Maurizio Sarri e il collaboratore Gianni Picchioni (che si occupa anche di mercato). Chissà quale sia stato il discorso. Un colloquio di cinque minuti, chiacchiere fitte. Ciro avrebbe richieste dall’Arabia, in ballo ci sono tanti milioni. Ma alla Lazio è un mito, una leggenda. Le sirene d’oriente rischiano di turbarlo. Sono ore particolari, servono per riflettere. Bisogna pensare alla stagione che sarà, alle ambizioni, al futuro.