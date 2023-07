Lazio, per Zielinski il tempo stringe: l’alternativa è Veerman

INVIATO AD AURONZO - De Laurentiis ha respinto l’offerta di 20 milioni più bonus per Zielinski , ma la Lazio non alzerà la posta e non aspetterà in eterno il polacco, indicato da Sarri come la prima scelta al posto di Milinkovic. Lotito, nel weekend trascorso a Villa San Sebastiano, ha ripreso a lavorare sulle alternative. La società biancoceleste non può farsi trovare impreparata e neppure perdere altro tempo. La priorità riguarda il centrocampo. Oggi manca un titolarissimo, un numero 8 da addestrare e inserire in tempo utile per la partenza del campionato, fissata tra un mese esatto. Se c’è bisogno di un nuovo regista da accoppiare a Cataldi , Vecino può agire anche davanti alla difesa e Marcos Antonio (un altro invendibile?) è ancora in organico, la cessione di Sergej ha creato una voragine in mezzo al campo di cui nessuno parla. Oggi, per sostituirlo, ci sarebbero soltanto Akpa Akpro, rientrato dal prestito all’Empoli, o Bertini, ex Primavera. Servono due nuovi acquisti per completare il reparto vitale di una squadra attesa dalla Champions senza più tante certezze. Preso il vice di Immobile (e neppure immaginiamo cosa significherebbe perdere un centravanti da 200 gol in sette stagioni), Lotito deve accelerare le manovre e nelle ultime 48 ore è tornato a concentrarsi sulla pista olandese.

Lazio, le alternative a Zielinski

Joey Veerman, mezzala del Psv Eindhoven, è un nome accostato alla Lazio da tre settimane e su cui erano state trovate conferme a Formello. Ha 24 anni, costa una ventina di milioni. Ronaldo Koeman, tornato sulla panchina dell’Olanda, lo ha fatto debuttare nella Final Four di Nations League a giugno. Possiede grande classe, senso del gioco, eleganza. Per la capacità di illuminare il gioco con lanci in profondità o sventagliate da una parte all’altra del campo, può ricordare Milinkovic. Sono centrocampisti diversi, è ovvio. L’olandese ha meno fisicità e un passo più rapido, ma forse lo stesso tasso di genialità. Non è mai uscito dai radar della Lazio, a cui forse serviva il doppio assalto a Cairo e De Laurentiis (Ricci per la regìa, Zielinski per l’eredità del serbo) per aprire i negoziati con Toro e Napoli, confondere le acque, dando un segnale a Sarri e nascondendo i reali obiettivi, un po’ come è successo nel caso di Castellanos, da almeno una decina di giorni davanti a Sanabria e Amdouni nel casting per l’attacco. Ci sono alcune candidature non ancora scoperte in tutti e due i ruoli da rinforzare (vertice basso, mezzala destra) e bisogna presumbilmente guardare all’estero. Dietro Zielinski, Veerman precede Gedson Fernandes, 24 anni, interno portoghese del Besiktas.

La Lazio rimane in attesa

Per la regìa, in alternativa a Ricci e Torreira, non si può trascurare Leandro Paredes. Lotito non intende investire su giocatori non rivendibili in futuro. Zielinski sarebbe l’eccezione concessa a Sarri (che vorrebbe andare sul sicuro, limitando al massimo i rischi verso la Champions), ma l’argentino in scadenza 2024 con il Psg può rappresentare un’occasione: costo del cartellino ridotto, accetterebbe un triennale nei parametri della Lazio. L’ultima stagione (in ombra) alla Juve non lo ha favorito, non si può negare possieda esperienza internazionale e colpi. Sarri preferirebbe Ricci, play del Toro in orbita azzurra, o Torreira, ma Paredes è ancora nei pensieri della società. L’Equipe dà quasi per fatto il suo passaggio al Galatasaray per 6 milioni, ma l’argentino ha preso tempo e non ancora accettato. Vedremo: andasse in Turchia, la Lazio proverebbe di nuovo a stringere per Torreira. Durante il weekend sono stati valutati alcuni profili stranieri di cui non escono indizi. Lotito, per la casella del playmaker, può prendere tempo e anche attendere la reazione di Cairo: sfumato Sanabria, sul tavolo del patron granata è rimasta l’offerta di 25 milioni di euro per il cartellino di Samuele Ricci. Si fa presto a dire no. Alla lunga, Juric permettendo, potrebbero crescere i rimpianti per il mancato incasso.