Lazio, dopo Luis Alberto tocca a Zaccagni e Felipe Anderson: Lotito li blinda

INVIATO AD AURONZO - Luis Alberto ha firmato il rinnovo e si è legato alla Lazio sino al 2027: mancano solo l’ufficialità e il comunicato, la notizia era trapelata nell’imminenza della partenza per il ritiro di Auronzo senza conferme esplicite. Una linea strategica decisa dalla società biancoceleste in una fase assai delicata dell’estate. Era aperto il caso Milinkovic e si sono aggiunti, nelle ultime ore, i tormenti di Immobile, tentato dall’avventura in Arabia Saudita . Dopo l’incontro e l’accordo raggiunto con il numero 10 spagnolo, Lotito ha avuto un colloquio con Niccolò Casale : è in cantiere anche il rinnovo per l’ex difensore centrale del Verona nonostante sia trascorso soltanto un anno dal suo arrivo. L’estate scorsa privilegiò il trasferimento alla Lazio, preferita rispetto ad altre destinazioni (su tutte il Napoli) dove avrebbe potuto strappare un ingaggio più elevato. Il presidente gli ha promesso un ritocco. Se la vedranno a settembre, quando si sarà conclusa una faticosissima campagna acquisti e cessioni. Ci sono altri due top player su cui la Lazio si deve concentrare.

Zaccagni e Felipe Anderson rinnovano

Zaccagni e Felipe Anderson aspettano il rinnovo. Il brasiliano, due anni fa, si era ridotto l’ingaggio garantito dal West Ham per tornare alla Lazio. E’ in scadenza 2024, nella stessa situazione in cui si trovava Milinkovic prima di trasferirsi all’Al-Hilal. Nei giorni scorsi sono trapelate possibili offerte arabe anche per Felipe Anderson, ma non sono scattati allarmi. L’ex Santos intende rimanere a Formello e ha un rapporto consolidato con Lotito: l’attesa durerà sino a settembre. Stesso discorso per Zaccagni, gestito dal medesimo procuratore di Casale. Un incontro tra Mario Giuffredi e la società biancoceleste risale alla fine di maggio, poi non ci sono stati altri sviluppi. Il rendimento in crescita esponenziale dell’ex Verona, due anni dopo il suo arrivo alla Lazio e 10 gol nell’ultimo campionato, porterà verso il rinnovo e un adeguamento scontato del contratto. L’accordo non dovrebbe essere distante, da Formello non emergono preoccupazioni.

Lazio, situazione difesa

Un rinforzo serve anche nel reparto arretrato. Sarri aspetta un esterno mancino. L’opzione Luca Pellegrini è ancora valida, a patto che torni in prestito secco. Sono le condizioni dettate dalla Lazio e anche al terzino romano conviene aspettare se intende strappare la conferma. Milos Kerkez, come segnalato già ieri, si è stancato di aspettare: esiste un accordo tra l’ungherese e la Lazio, ma non tra Lotito e l’Az Alkmaar, che non scende dalla richiesta iniziale di 15 o 16 milioni di valutazione del cartellino. Si è inserito il Bournemouth e Kerkez potrebbe optare per la Premier. La Lazio, pensando al futuro e all’ipotesi di un prestito, ha presentato un’offerta da 2 milioni alla Ternana per Niccolò Corrado, 23 anni, terzino sinistro cresciuto nel vivaio dell’Inter. Lotito e Setti hanno parlato di Josh Doig, 21 anni, mancino scozzese: Lazio e Verona potrebbero chiudere un’operazione entro fine agosto. Danilo D’Ambrosio, 35 anni e svincolato, era stato proposto una settimana fa: è un jolly difensivo.