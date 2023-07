Lazio, finalmente Castellanos: 'El Taty' è arrivato ad Auronzo

Castellanos arriva ad Auronzo, il benvenuto della Lazio

Come mostrato dal club biancoceleste in alcune storie Instagram sono stati infatti i due brasiliani i primi compagni a salutare il 24enne attaccante argentino, reduce dalla stagione passata in prestito al Girona (14 gol in 35 presenze nella Liga spagnola) e acquistato a titolo definitivo dal New York City per una somma di circa 15 milioni di euro. "Bienvenido Taty" scrive la Lazio sui social, accompagnando il messaggio con una bandiera dell'argentina e un'aquila. La Lazio resterà a sudare sulle Dolomiti fino al 28 luglio e Castellanos potrà ora iniziare a lavorare agli ordini del tecnico Maurizio Sarri.