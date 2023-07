Lazio, la situazione extracomunitari: come cambia il mercato

ROMA - La Lazio e i piani di mercato: di mezzo ci sono i soldi, ma non solo. Il tesoretto garantito da Milinkovic andrà ben speso, soprattutto perché per sostituire il Sergente ci sono due nomi in ballo, entrambi extracomunitari: Kamada e Zakharyan . Uno esclude l’altro. La scelta sarebbe tecnica, economica, ma anche legata allo status. I biancocelesti hanno un solo posto occupabile dopo il tesseramento di Castellanos.

I movimenti in attacco e la regola degli extracomunitari

La Lazio ha occupato uno slot extracomunitario, ne ha un altro a disposizione. Forse verrà occupato dal centrocampista che verrà. E così anche Hudson-Odoi, esterno offensivo inglese di proprietà del Chelsea, uscirebbe di scena. Al momento è extracomunitario come Kamada e Zakharyan, c’è sempre un solo posto occupabile. In queste ore la FIGC ha fatto richiesta al Coni l’equiparazione dei calciatori provenienti dal Regno Unito a quelli comunitari. Tutto ciò in virtù degli accordi di cooperazione commerciale tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna. Dopo la Brexit, i calciatori inglesi vengono considerati extracomunitari come nei casi di Abraham e Smalling alla Roma e Loftus-Cheek e Tomori al Milan. Sconosciuti i tempi della misura, difficile però che abbia effetto immediato.