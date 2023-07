Lazio, l'assordante silenzio di Sarri sul mercato che non c'è

Taty Castellanos è arrivato sotto le Tre Cime di Lavaredo , ha segnato subito un gol in allenamento e i tifosi hanno applaudito. Il vice Immobile si è appalesato in Cadore e questa è una buona notizia per la Lazio , ma, certamente, non basta per indurre Sarri a rompere il suo silenzio sempre più assordante in materia di mercato. Le ultime dichiarazioni pubbliche dell'allenatore risalgono all'inizio di luglio, in occasione dell'intervista che rilasciò a Sportitalia: " Da un punto di vista egoistico, centrato il secondo posto avrei dovuto dare le dimissioni . Ci ho pensato, però mi trovo in un ambiente in cui sto bene. Dobbiamo rivolgere la testa alle prime quattro posizioni, sapendo che il nostro cammino sarà molto difficile".

Lazio, mercato a rilento

Senza dubbio. Lo sarà ancora di più se la Lazio non accelererà i tempi delle operazioni di rafforzamento. Ceduto Milinkovic Savic per 40 milioni, assommabili ai circa 50 milioni garantiti dalla qualificazione alla fase a gironi di Champions, Sarri voleva Milik che, però, è stato riscattato dalla Juve; puntava su Zielinski e Berardi, ma il primo va verso il rinnovo con il Napoli e il secondo è sempre una bandiera del Sassuolo. Ricci sembrava in dirittura d'arrivo, però il tira e molla fra Lotito e Cairo allo stato attuale non induce all'ottimismo. Quanto a Kamada, il nazionale giapponese, mancato milanista, è in ballottaggio con Zakharyan e Hudson-Odoi per il posto extracomunitario. E poi c'è il terzino sinistro: al momento Luca Pellegrini è rientrato alla Juve e lo segue anche il Nizza.

Lazio, debutto alle porte

Fra ventisei giorni, la Lazio debutterà in campionato a Lecce (20 agosto, stadio Via del Mare, ore 20.45). Ventisei giorni possono essere tanti, in realtà sono pochi perché lo sanno anche i muri di Auronzo che Sarri desiderava cominciare a lavorare in ritiro con la rosa se non al completo, quasi. La questione non è andare al supermercato per dire pago uno e compro tre, citando il lessico lotitiano. La questione è che altre rivali dei quartieri alti si sono mosse con largo anticipo, come se, in tempi non sospetti, Sarri avesse trasmesso loro un messaggio subliminale, dicendo: "Siamo arrivati secondi perché abbiamo fatto bene, ma siamo andati sull'onda di squadre che hanno fatto meno di ciò che potevano e non possiamo farci conto in futuro". Appunto.