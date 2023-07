Pedro rinnova con la Lazio, è ufficiale: “Lo scudetto non è impossibile"

AURONZO DI CADORE - Pedro e la Lazio vanno avanti insieme: l'attaccante spagnolo ha rinnovato il contratto ufficialmente per un anno con opzione fino al 2025. Giocherà per il terzo anno di fila con la maglia biacoceleste dopo l'avventura chiusa nella Roma, sull'altra sponda del Tevere. “Voglio ringraziare il presidente Lotito , è stata una figura importante anche il mister. Poi i compagni, qui è una famiglia. Anche tutti i tifosi, ho un rapporto speciale con loro. Volevo la Champions“, ha detto Pedro che si è presentato in conferenza stampa ad Auronzo di Cadore, la sede del ritiro estivo della Lazio.

Lazio, Pedro punta lo scudetto

“L'ho detto l'anno scorso, nessuno scommetteva su noi, tutto è possibile. Il campionato italiano è difficile da vincere, ma l'ha vinto il Milan, poi il Napoli, adesso possiamo farlo anche noi. Serve però un salto. Penso che non sia impossibile. Tutti noi dobbiamo avere il sogno di vincere lo scudetto con la Lazio. Non è una cosa impossibile. Difficile sì, dobbiamo lavorare tutti insieme, abbiamo fatto una buona stagione, dobbiamo migliorare“, ha aggiunto l'attaccante. Capitolo Champions League. “Mi piacerebbe incontrare il Barcellona, anche se è difficile giocare contro di loro. Puntano sul possesso palla e su tanti giocatori elementi forti. Per me sarebbe speciale tornare al Cam Nou per giocarci contro. La cosa importante è esserci in Champions“.

Pedro esalta Castellanos

Il mercato della Lazio va avanti a fari spenti. Ma intanto è arrivato Castellanos per rinforzare il raparto avanzato. Pedro lo conosce: “Un bell'attaccante, ottimo giocatore, ha voglia di fare bene, abbiamo parlato. Ha fatto benissimo al Girona, ha fatto partite importanti come contro il Real segnando 4 gol. Un bell'arrivo, può dare tanto alla squadra“.