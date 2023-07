Lazio, il mercato ora si muove: ecco le prossime mosse

ROMA - I piani di mercato della Lazio rimangono segreti. Si va avanti per intuizioni e qualche traccia lasciata qua e là. Due gli acquisti centrati fin qui: Castellanos e Sow . Il primo è in ritiro ad Auronzo e oggi è pronto al debutto nel test amichevole. Il secondo è un affare in fase di definizione. Sul centrocampista in arrivo dall’Eintracht c’è qualche dubbio sul ruolo: ha fatto sempre il regista, difficile immaginarlo al posto di Milinkovic nella posizione di mezzala. Si vedrà. Ora la priorità per Sarri diventa l’attaccante esterno.

Lazio, il mercato e gli obiettivi: uno è in cima alla lista

Dicevamo delle intuizioni e deduzioni di mercato. La Lazio dopo aver ufficializzato Castellanos può acquistare solo un altro giocatore extracomunitario. Sfumato Kamada, le attenzioni sono tutte su Hudson-Odoi. L’inglese è una richiesta di Sarri, andrebbe a completare il reparto offensivo. Non può arrivare dal Chelsea in prestito perché in scadenza di contratto a giugno 2024. C'è anche il Fulham sulle sue tracce. E poi? Da capire se Lotito prenderà anche una mezzala. Il giovane Zakharyan, qualora dovesse essere centrato il colpo Hudson-Odoi, non potrà essere preso perché extracomunitario. Chissà, potrà emergere l’ennesimo nome a sorpresa. Capitolo terzino: Sarri ne aspetta sempre uno, Pellegrini della Juve rimane in cima alla lista. A meno che il tecnico valuti la conferma di Fares.

Lazio, serve anche sfoltire la rosa

Un occhio alle entrate, un altro alle uscite. In lista di partenza ci sono Akpa Akpro, Basic e Marcos Antonio. Serve trovare una sistemazione, non sarà facile. Ma con l’arrivo di Sow ora lì in mezzo sono in tanti. Resta il dubbio Cancellieri, che la Lazio voleva inserire come contropartita per qualche affare in Italia. E poi una mini lista di giocatori che non rientrano nei piani biancocelesti da tempo e tutti rientrati dai prestiti: Kamenovic, André Anderson e Jony (con contratto in scadenza ancora nel 2024). Pesano i loro ingaggi.