Kamada, primo messaggio ai tifosi della Lazio nel giorno del suo compleanno

Il post di Kamada su Instagram

"Sono molto felice di firmare con la Lazio e sono molto felice di compiere il mio compleanno qui a Roma. Grazie per tutto il vostro affetto e per gli auguri di buon compleanno. Forza Lazio", ha scritto il giocatore. Poi, in giapponese, ha aggiunto: "Ho avuto un sacco di offerte quest'estate, ma giocherò nella Lazio".