Isaksen, più di un esterno per la Lazio: i numeri sono da prima punta

Numeri da prima punta per Isaksen

Descritto come un calciatore attentissimo alla tattica, dedito alla professione, tutto casa e allenamenti, nella Superligaen 2022-2023 l'esterno danese classe 2001 ha totalizzato 22 gol e 9 assist in 45 gare. Numeri quasi da prima punta per un ragazzo che si è consacrato giovanissimo. Dopo la trafila nelle nazionali giovanili segnando almeno una rete in ogni categoria (U16, U17, U18 e U19), con la Danimarca Under 21 ha segnato 7 reti in 19 presenze. La qualità insomma non manca a Isaksen, che ora cercherà di metterle in mostra anche in Italia con la maglia della Lazio.