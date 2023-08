Lazio, Rovella è in arrivo: l'indizio sui social scatena i tifosi

ROMA - Tifosi biancocelesti scatenati sui social, e pronti ad accogliere i nuovi acquisti della Lazio. Dopo aver raggiunto l'accordo con la Juve, il club di Lotito è pronto a chiudere il doppio colpo Rovella e Pellegrini. Altri due rinforzi per Sarri, con il mediano ex Genoa e Monza che arriverà a breve, come testimoniato da un indizio sui social condiviso dall'account ufficiale della Lazio.