Lazio, visite di idoneità per Rovella e Pellegrini

ROMA - Nicolò Rovella e Luca Pellegrini sono attesi giovedì mattina in Paideia. La Lazio ha fissato le visite di idoneità per i due nuovi acquisti che nelle prossime ore saranno a disposizione di Sarri. I due giocatori arrivano in prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto che verrà esercitato del club del presidente Lotito. Nelle prossime ore Pellegrini e Rovella saranno a Formello: il centrocampista Rovella è reduce da un leggero infortunio muscolare e difficilmente potrà essere a disposizione per la trasferta di Lecce.+