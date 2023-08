La Lazio non si ferma: adesso Guendouzi è più vicino

ROMA - In attesa di scoprire Rovella, un mediano in grado di trasmettere adrenalina e corsa, Matteo Guendouzi ha piazzato lo scatto, superando Samardzic e avvicinandosi alla Lazio . Trattativa aperta con l’Olympique Marsiglia. La traccia risale all’8 agosto, prima volta in cui è stato segnalato il nome del francese con origini marocchine, 24 anni, in orbita Formello. Un centrocampista totale, di garra e di contrasto, ma anche pieno di dinamismo, in grado di restituire in parte la fisicità persa con la cessione di Milinkovic. La notte di Lecce ha restituito la fotografia precisa di limiti straconosciuti. Lazio compassata, lenta: soffre il ritmo, finisce alla corde appena sale l’intensità e ora neppure può più alzare la palla per alleggerire la pressione cercando una torre come il serbo. Sarri, l’estate scorsa, aveva perso un altro pilastro come Leiva . Davanti alla difesa mancano sostanza, muscoli, a maggior ragione se le condizioni atletiche di molti giocatori, alla partenza del campionato, non sono ottimali. La società biancoceleste ci stava già pensando. Ora Guendouzi, un martello da un metro e 85, sembra diventato una priorità anche perché il Feyenoord fa muro su Wieffer, quotato almeno 15 milioni. Il francese aggiungerebbe tanto, sarebbe un gran colpo per una squadra ambiziosa e con il desiderio di misurarsi in Champions. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già stato raggiunto l’accordo con il giocatore, portato da Deschamps al Mondiale in Qatar (1 presenza). La Lazio sta lavorando con l’OM. In Francia scrivono che partirebbe per circa 12 o 13 milioni. Sarebbe un affare. Si ipotizzava una valutazione di circa 20. Cambiano prezzi e cifre alle ultime curve del mercato. Guendouzi è di livello internazionale: 82 presenze con l’Arsenal prima di totalizzarne 102 con il Marsiglia: 7 minuti con il Metz alla prima giornata di Ligue 1 e solo panchina con il Reims sabato sera, è considerato in partenza.

Marcos Antonio verso il Paok: le ultime

Alla Lazio servono le uscite. Basic si è impuntato, non ha mai realmente preso in considerazione l’idea di un trasferimento, lo ha chiesto l’Udinese ma la trattativa non è mai decollata. L’idea di scambio con Samardzic non va trascurata, ma c’è anche un’altra riflessione a Formello: il serbo-tedesco è una mezzala classica, rischierebbe di trovare poco spazio dietro a Luis Alberto. Sarri ha bisogno di aumentare qualità e rotazioni, ma certi punti fermi non si discutono. Guendouzi dividerebbe lo spazio con Kamada, Rovella, Cataldi e Vecino. Può darsi che Basic resti o forse no, sarebbe l’ultimo cambio. Akpa Akpro (avrebbe fatto comodo a Lecce...) è diviso tra la possibilità di tornare a Empoli oppure in Francia: contatti con il Metz. La casella del centrocampo in realtà sarebbe aperta dalla cessione (prestito con riscatto) di Marcos Antonio: trattativa in corso con il Paok Salonicco.

Lazio, la trattativa per Bonucci: l'Union Berlino aspetta

Ci avviamo verso giornate di contatti febbrili. Lotito spinge per portare Bonucci a Formello: ci pensa da un paio di mesi e sembrava anche la prima scelta per l’ex capitano della Juve e della Nazionale. Resta poco tempo per realizzare l’operazione. L’Union Berlino è in vantaggio, sta andando avanti, può chiudere tra oggi e domani, soffiandolo alla Lazio. Leo ha aspettato a lungo ma teme di restare senza squadra. Anche i tedeschi giocano in Champions. Volevano chiudere il 16 agosto, siamo al dentro o fuori. Sabato Alessandro Lucci, l’agente di Bonucci, è apparso a Formello: stava lasciando il parcheggio poco prima della conferenza di Sarri. Ha incontrato i dirigenti della Lazio. Lotito, attraverso la doppia operazione Rovella-Pellegrini per 21 milioni totali, aveva aperto un canale preferenziale con la Signora. Ieri le indiscrezioni di una possibile cessione in prestito di Gila al Verona (l’amico Setti) hanno moltiplicato le illusioni. L’Union Berlino è davanti alla Lazio.

